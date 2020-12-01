ВЦИОМ: две трети россиян читают подробные условия использования интернет-сервисов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что две три россиян (60%) читают подробные условия использования интернет-сервисов, в то время как 22% респондентов этого не делают. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник на сайте центра.

Согласно материалам исследования, порядка 13% из числа опрошенных, читающих условия использования онлайн-сервиса, делают это внимательно, тогда как 47% читают бегло. При этом только треть респондентов (32%) скорее готовы дать согласие на обработку персональных данных, чтобы получить доступ к определенному интернет-сервису или приложению. Напротив, 45% россиян скорее откажутся от работы с сервисом или приложением при необходимости дать согласие на обработку личных данных.

В целом большинство участников опроса (68%) знают, что онлайн-сервисы собирают их личные данные. Каждый второй опрошенный россиянин (52%) проявляет интерес к целям их использования, в то время как почти треть (29%) этот вопрос не интересует. При этом более половины респондентов (59%) знают, что персональные данные, на обработку которых россияне дают свое согласие, могут быть переданы третьей стороне и использоваться ею, причем большинство россиян (70%) относятся к этому отрицательно. Более половины опрошенных ( 58%) считают, что доступ третьих лиц к их данным может представлять для них личную угрозу, в то время как 21% россиян заявляют об отсутствии какой-либо угрозы. Чаще меньшие опасения высказывают 18-34-летние респонденты (33-40% заявляют, что угрозы нет).

Из материалов опроса также следует, что большинство россиян положительно относятся к инициативе внесения изменений в закон о персональных данных. Предложение дать гражданам право отзывать согласие на использование персональных данных по упрощенной процедуре и обязанность интернет-сервисов удалить личную информацию в течение трех дней одобряют 62% опрошенных. Увеличение штрафов для интернет-площадок за нарушения, допущенные при обработке персональных данных пользователей, поддерживают 58% россиян.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.