В СБ рекомендовали доработать стратегию развития страны с низким уровнем выбросов газов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Эксперты Совета безопасности России рекомендовали доработать проект Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Как сообщили во вторник в пресс-службе аппарата СБ РФ, при этом основные принципы документа были одобрены.

"Межведомственная комиссия Совета безопасности России поддержала основные принципы долгосрочного развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, определенные проектом стратегии, и высказала ряд предложений для доработки представленного проекта", - говорится в сообщении.

Проект документа подготовило Минэкономразвития России, в нем приведена оценка основных угроз развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов, а также цели и задачи Российской Федерации для их нейтрализации. "Проект стратегии определяет меры по достижению целевого показателя ограничения выбросов парниковых газов с учетом существующих национальных условий и направлен на обеспечение диверсифицированного устойчивого социально-экономического развития страны, характеризующегося низким уровнем выбросов парниковых газов, а также на обеспечение национальных интересов в условиях глобального перехода на путь низкоуглеродного развития, - говорится в сообщении. - Отмечено, что стратегия должна стать ключевым инструментом государственной климатической политики".