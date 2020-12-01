Не менее 10% незаконных свалок планируется ежегодно устранять в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области установили график ликвидации несанкционированных свалок в регионе, по которому ежегодно планируется убирать не менее 10% из них, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Амурской области разработали график ликвидации несанкционированных свалок. Ежегодно на территории области будут ликвидировать не менее 10% установленных незаконных свалок. Так, в 2021 году планируют очистить территорию 63 свалок с общим объемом накопленных отходов 21,2 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Убирать мусор будут, в том числе, с помощью инсинератора - современной экологической установки для сжигания отходов, при котором в атмосферу не выбрасываются вредные вещества.

По данным Министерства природных ресурсов Амурской области, в регионе было зарегистрировано более 700 незаконных свалок, 390 из которых удалось ликвидировать. Наибольшее количество мест несанкционированного вывоза мусора находится в Благовещенске и Белогорске, а также в Тамбовском, Зейском, Шимановском районах. Свалок нет в Завитинском, Константиновском районах, в ЗАТО Циолковский и в городе Зея.

Нацпроект "Экология" реализуется в России по указу президента РФ Владимира Путина. Работа ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.