Дистанционное обучение в техникумах Оренбургской области продлили на неопределенный срок

ОРЕНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство образования Оренбургской области продлило дистанционное обучение в подведомственных учреждениях среднего профессионального образования региона на неопределенный срок, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства во вторник.

Техникумы и училища Оренбургской области перешли на дистанционное обучение со 2 ноября, позднее этот формат был продлен до 1 декабря.

"Реализация программ среднего профессионального образования [продолжится] исключительно с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения со 2 декабря до особого распоряжения, за исключением проведения промежуточной аттестации и программ производственной практики", - процитировала собеседница агентства один из пунктов приказа министерства.

В Оренбургской области, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявлен 23 361 случай коронавирусной инфекции, в том числе 182 - за последние сутки. Выздоровели 19 989 человек, умер 221 пациент.