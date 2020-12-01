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Пандемия COVID-19

Дистанционное обучение в техникумах Оренбургской области продлили на неопределенный срок

Они перешли на такой формат обучения со 2 ноября

ОРЕНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство образования Оренбургской области продлило дистанционное обучение в подведомственных учреждениях среднего профессионального образования региона на неопределенный срок, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства во вторник.

Техникумы и училища Оренбургской области перешли на дистанционное обучение со 2 ноября, позднее этот формат был продлен до 1 декабря.

"Реализация программ среднего профессионального образования [продолжится] исключительно с применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронных форм обучения со 2 декабря до особого распоряжения, за исключением проведения промежуточной аттестации и программ производственной практики", - процитировала собеседница агентства один из пунктов приказа министерства.

В Оренбургской области, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявлен 23 361 случай коронавирусной инфекции, в том числе 182 - за последние сутки. Выздоровели 19 989 человек, умер 221 пациент.

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