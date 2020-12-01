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Суд 22 декабря рассмотрит иск Пригожина к журналисту Шевченко

Предприниматель требует взыскать с Максима Шевченко 5 млн рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы 22 декабря рассмотрит по существу иск предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и взыскании 5 млн рублей к журналисту Максиму Шевченко. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд в понедельник провел подготовительную беседу по иску и назначил его рассмотрение по существу на 22 декабря", - сообщили в суде.

В иске Пригожин требует компенсации и удаления с опровержением заявлений Шевченко, сделанных в контексте возможного отравления Алексея Навального и гибели группы российских журналистов в Центрально-Африканской Республике.

ТАСС пока не располагает комментариями Шевченко.

Ранее Пригожин обратился со вторым иском к Шевченко, редакторам изданий "Медуза" и "Довод". Также в суде находится третий иск Пригожина - к Шевченко, "Собеседник-медиа" и журналисту Юрию Пилипенко. Два последних иска также будут рассмотрены 22 декабря.

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