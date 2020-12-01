Власти Москвы готовы поддержать установку памятной доски Ирине Антоновой

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мемориальную доску могут установить в Москве президенту Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирине Антоновой, умершей во вторник в возрасте 98 лет. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Я уже знаю про эту грустную новость. Ирина Антонова прожила замечательную, красивую и яркую жизнь. Она внесла огромный вклад в развитие советской и современной культуры. Конечно, наверняка будут обращения в Московскую городскую думу, чтобы увековечить память Ирины Антоновой, и мы готовы поддержать и рассмотреть различные варианты", - сказал Герасимов.

Он добавил, что, в первую очередь, необходимо будет определиться с местом расположения памятной таблички.

"Возможно, это будет на доме, где жила Ирина Антонова, а может, в другом месте. Мы понимаем, что Пушкинский музей - это памятник культурного наследия и на нем установить будет нельзя", - сказал Герасимов.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. Ее отец - Александр Александрович Антонов был инженером, возглавлял Государственный экспериментальный институт стекла. Мать - Ида Михайловна Розенблюм работала в Министерстве транспорта СССР. В 1930-1933 годах Ирина Антонова с семьей проживала в Берлине (Германия), куда ее отца направили на работу в советское торгпредство.

В апреле 2013 года Ирина Антонова была назначена главным куратором государственных музеев России. В июле того же года освобождена от должности директора Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина, одновременно заняв специально учрежденный для нее пост президента ГМИИ.