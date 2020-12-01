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Умерла Ирина Антонова

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

Министр культуры отметила, что президент ГМИИ имени Пушкина "стала легендой, сочетавшей высочайший профессионализм, гражданскую ответственность, исключительную преданность музейному делу"
Министр культуры РФ Ольга Любимова Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова стала легендой, с высочайшим профессионализмом и гражданской ответственностью посвятив жизнь музейному делу. Такое мнение высказала во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Антонова умерла 30 ноября в возрасте 98 лет.

"Посвятив свою жизнь музейному делу, Ирина Александровна стала легендой, сочетавшей высочайший профессионализм, гражданскую ответственность, исключительную преданность музейному делу. Ее профессиональные и общественные заслуги были отмечены целым рядом высоких государственных наград, а ее авторитет высоко ценился и за рубежом, в мировом музейном сообществе", - подчеркнула Любимова, слова которой привели ТАСС в пресс-службе ведомства.

Министр отметила, что на посту директора ГМИИ им. А. С. Пушкина Антонова "проявила незаурядные организаторские качества". "Под ее руководством в музее состоялись легендарные выставки - "Москва - Париж", "Москва - Берлин", "Россия - Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пикассо, Модильяни, Тернера, Караваджо и других величайших художников", - напомнила она.

"До самого последнего времени Ирина Александровна активно участвовала в музейной деятельности - готовила выставки и образовательные программы, написала более сотни работ", - сказала министр.

Глава ведомства назвала смерть Антоновой невосполнимой утратой для отечественной культуры, выразив соболезнования родным и близким Ирины Александровны и всему музейному сообществу.

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РоссияАнтонова, Ирина АлександровнаЛюбимова, Ольга БорисовнаУмерла Ирина Антонова
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