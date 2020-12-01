Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирина Антонова стала легендой, с высочайшим профессионализмом и гражданской ответственностью посвятив жизнь музейному делу. Такое мнение высказала во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова.

Антонова умерла 30 ноября в возрасте 98 лет.

"Посвятив свою жизнь музейному делу, Ирина Александровна стала легендой, сочетавшей высочайший профессионализм, гражданскую ответственность, исключительную преданность музейному делу. Ее профессиональные и общественные заслуги были отмечены целым рядом высоких государственных наград, а ее авторитет высоко ценился и за рубежом, в мировом музейном сообществе", - подчеркнула Любимова, слова которой привели ТАСС в пресс-службе ведомства.

Министр отметила, что на посту директора ГМИИ им. А. С. Пушкина Антонова "проявила незаурядные организаторские качества". "Под ее руководством в музее состоялись легендарные выставки - "Москва - Париж", "Москва - Берлин", "Россия - Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пикассо, Модильяни, Тернера, Караваджо и других величайших художников", - напомнила она.

"До самого последнего времени Ирина Александровна активно участвовала в музейной деятельности - готовила выставки и образовательные программы, написала более сотни работ", - сказала министр.

Глава ведомства назвала смерть Антоновой невосполнимой утратой для отечественной культуры, выразив соболезнования родным и близким Ирины Александровны и всему музейному сообществу.