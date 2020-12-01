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Пандемия COVID-19

Власти Воронежской области не планируют закрывать общепит в новогодние праздники

В регионе действуют требования к предприятиям общепита по заполняемости зала не более 50% и по соблюдению социальной дистанции 1,5 метра

ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области не намерены закрывать на новогодние праздники предприятия общественного питания, а также планируют провести детские праздники встречи Нового года. Об этом рассказал в ходе онлайн-пресс-конференции губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Закрывать объекты общественного питания [на Новый год] мы не планируем. Более того, мы рассчитываем, что и детские мероприятия будем проводить, и город будем готовить. <...> Елку на площади Ленина будем наряжать", - сказал Гусев.

Он добавил, что в регионе действуют требования к предприятиям общепита по заполняемости зала не более 50% и по соблюдению социальной дистанции 1,5 метра между посетителями.

Гусев уточнил, что ситуация по заболеваемости коронавирусом может измениться, поэтому он рекомендовал предприятиям общепита не принимать предоплату на проведение новогодних корпоративов и быть готовыми к проверкам по соблюдению коронавирусных ограничений.

В Воронежской области с начала пандемии коронавируса выявлено 34 764 случая заражений, в том числе 329 за последние сутки. Из числа заразившихся выздоровели 32 543 человека, 876 умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 322 056 случаев заражения, выздоровели 1 803 467 человек, умерли 40 464. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичПандемия COVID-19
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