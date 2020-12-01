В Благовещенске открылся современный центр офтальмологии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Центр офтальмологии открылся в Амурской области на базе областной клинической больницы в Благовещенске, он стал уникальным для области. Реализация проекта стала возможна в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"В столице Приамурья открылся уникальный для области центр офтальмологии в рамках государственно-частного партнерства. Амурский центр стал вторым подобным в России. Такое же медицинское учреждение находится в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

Центр офтальмологии стал первым в области специализированным учреждением по оказанию высококачественной медицинской помощи при заболеваниях глаз, здесь работают глаукомный кабинет, кабинет сосудистой патологии глаза. Инвестором вложено 200 млн рублей, включая стоимость оборудования. "Государство, в свою очередь, передало во временное пользование 3,5 тыс. кв. м здания, в котором располагается центр и пообещало сохранить фиксированный объем медицинской помощи, который будет доводиться центру в рамках ОМС", - сообщили в минздраве области.

Центр микрохирургии глаза работает круглосуточно, помощь оказывается как плановая, так и экстренная. Общий коечный фонд медицинского учреждения составил 50 мест. Работать в центре офтальмологии будут 93 человека.

Государственно-частное партнерство - схема реализации инвестиционных проектов (преимущественно, в области инфраструктуры) на взаимовыгодных условиях для бизнеса и государства. Государство получает функционирующий объект, экономя на финансировании его строительства или реконструкции, предприниматели - зарабатывают средства на последующей эксплуатации объекта. Амурская область занимает 12 место среди всех субъектов РФ по уровню развития ГЧП и первое место среди субъектов Дальнего Востока.