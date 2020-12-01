Кожемяко: ущерб от циклона с ледяным дождем в Приморье оценивается в 619 млн рублей

"Основной ущерб - по энергетике, без подсчета даже [ущерба] "Оборонэнерго, это 619 млн рублей <...> Порядка 215 млн рублей мы оцениваем рубеж, который будет покрываться из краевого и местных бюджетов. На 290 млн рублей мы заявились на федеральный уровень компенсации затрат и на 638 млн рублей [запросили] оборудование и специальную технику для устранения последствий этого циклона", - сказал губернатор, уточнив, что сумма ущерба будет уточняться по мере оценки нанесенного урона и ликвидации последствий.

Он отметил, что сумма ущерба также уточняется по мере того, как энергетики продвигаются по местам прокладки линии электропередачи на острове Русском, который стал основной проблемной точкой. Здесь многие линии были построены в 1960-1970-х годах, они рассчитаны на меньшие нагрузки, в том числе, в части обмерзания. Сейчас нагрузка на них увеличилась в 10 раз с учетом возраста объектов и ледяных торосов, которые налипли на провода после циклона. Кроме того, по его словам, линии не обслуживались и не менялись системно.

Кожемяко добавил, что в городе не хватает коммунальной техники, в том числе той, которая бы работала во дворах и в межквартальных проездах. Он уточнил, что 24 декабря будет рассмотрен вопрос о выделении региону 201 млн рублей на приобретение техники. На ликвидацию последствий циклона направлено уже более 700 млн рублей.

21 ноября было перекрыто движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материковой частью Владивостока, из-за падения льда с вант на проезжую часть после прошедшего в Приморье ледяного дождя. Для транспортного сообщения между островом, где живут около 5 тыс. человек и учатся 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, были запущены паромы.