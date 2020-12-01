Обязательная фото- и видеофиксация сдающих экзамен на права действует в России с 2014 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Обязанность фиксировать кандидата в водители во время сдачи практического экзамена на права действует в России уже шесть лет. Соответствующая норма прописана в постановлении правительства России "О допуске к управлению транспортными средствами" от 2014 года.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на проект приказа МВД РФ сообщили, что ведомство предлагает идентифицировать личность сдающего экзамен на права с помощью видеокамер и аудиозаписи в качестве нового способа, который позволит проверить личность кандидата в водители.

"Средства аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов устанавливаются на транспортных средствах, используемых для проведения практических экзаменов", - говорится в документе. Согласно постановлению, видеорегистрация экзамена ведется в режиме реального времени. В частности, ведется видеозапись идентификации кандидатов в водители, когда снимается его паспорт, произносятся фамилия, имя и отчество кандидата в водители. Также производится видеофиксация дорожной обстановки спереди и сзади транспортного средства, видеозапись действий кандидата в водители и лица, находящегося за дублирующими органами управления транспортным средством, видеозапись показаний контрольно-измерительных приборов, аудиозапись команд и заданий экзаменатора. Информация об экзамене должна сохраняться на электронном носителе. Как ранее сообщали в ГИБДД России, все видеофайлы, которые были записаны в подразделениях ГИБДД во время сдачи экзаменов, должны храниться не менее месяца.

Кроме того, аудио- и видеозапись кандидата в водители до 2014 года велась на добровольной основе, то есть экзаменуемый мог отказаться от съемки, но с 2014 года она стала обязательной. Эта норма будет внесена в ведомственный регламент МВД по сдаче на права, никаких изменений в нем не предусмотрено, так как концептуальные изменения, как в случае введения видеосъемки, вносятся постановлением правительства.

Теперь эту норму зафиксировали в проекте нового регламента на право управления транспортными средствами, разработанного МВД России. "По команде экзаменатора кандидат в водители занимает водительское место, после чего экзаменатор с помощью средств аудио- и видеорегистрации процесса проведения практического экзамена фиксирует тождественность лица кандидата в водители с лицом, изображенным на фотографии в документе, удостоверяющем личность кандидата в водители, произносит вслух его фамилию, имя, отчество (при наличии), подает команду о подготовке к сдаче экзамена", - говорится в проекте документа. Ведомственный документ в основном регламентирует действия сотрудников ГИБДД. Планируется, что новый регламент вступит в силу с 1 апреля 2021 года.