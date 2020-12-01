Глава ФСИН рассказал, что Улюкаев работает в колонии библиотекарем

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы за получение взятки, добросовестно трудится в библиотеке в колонии, нареканий к нему нет. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

"[К нему вопросов] нет. Он очень начитанный, заказывает [для библиотеки] новые книги, очень добросовестно трудится", - рассказал глава ФСИН в интервью Эдуарду Петрову на телеканале "Россия-24".

По словам Калашникова, Улюкаев дает рекомендации другим заключенным, какие книги читать.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении $2 млн взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина в ходе следственного эксперимента.