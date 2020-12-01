Во ФСИН рассказали, что за время пандемии от коронавируса умерли 15 сотрудников службы

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Один осужденный и 15 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний умерли от коронавируса за все время пандемии. Об этом сообщил директор ФСИН Александр Калашников.

"У нас за весь период выявлено заболевших сотрудников 10 662, среди осужденных - 2 383. Очагов [заражения] не было. Смертность, к сожалению, 15 сотрудников. Среди осужденных - это один", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Калашникова, одной из действенных мер в борьбе с коронавирусом в местах заключения стал вахтовый метод службы, когда сотрудники проверялись на наличие вируса, а потом заступали на двухнедельную службу, жили на рабочих местах и не покидали учреждения.