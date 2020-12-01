В Крыму из-за засухи продолжают истощаться реки, приток воды в водохранилища прекращен

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Реки в Крыму продолжают истощаться из-за засухи, приток воды в Чернореченское и Партизанское водохранилища прекращен, сообщается на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Длительная засуха и отсутствие стокообразующих осадков способствовали дальнейшему истощению водности рек, на которых сохранялся режим глубокой осенней межени. В верховьях рек Альма, Черная и в большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. 25 ноября появился незначительный сток на реке Су-Индол у села Тополевка, где пересыхание длилось 24 дня. По сведениям на 30 ноября, пересыхание русла реки Кача у села Суворово продолжается 99 дней, верховья реки Альма выше Партизанского водохранилища - 120 дней, а верховья реки Черная выше Чернореченского водохранилища - 111 дней", - говорится в опубликованном обзоре состояния рек за ноябрь.

Отмечается, что приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным. "Приток воды в водохранилища Чернореченское и Партизанское отсутствовал. Общий суммарный запас воды [в водохранилищах естественного стока] к началу зимы составил 36,672 млн кубометров, что на 7,157 млн кубометров меньше, чем месяц назад и на 62,614 млн кубометров меньше, чем год назад", - говорится в сообщении.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по водоснабжению сообщил, что прогноз погоды по количеству осадков в регионе пока не оптимистичный, преодолеть возникший из-за засухи дефицит воды планируется к 1 апреля за счет подземных источников.