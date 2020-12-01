На Кубани в год памяти и славы провели почти 8 тыс. мероприятий с участием 20 млн человек

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Почти 8 тысяч различных мероприятий, посвященных году памяти и славы, провели в Краснодарском крае в 2020 году. В мероприятиях, в том числе онлайн, в общей сложности участвовали 20 млн человек, сообщил в ходе пресс-конференции вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев.

"Фактически 8 тысяч федеральных, региональных, муниципальных различных мероприятий [мы провели]. С общим охватом более 20 млн человек", - сказал Чагаев.

Он уточнил, что по результатам проведенных мероприятий Кубань вошла в тройку лидеров среди российских регионов по результатам подведения итогов Года памяти и славы.

Также вице-губернатор отметил, что из-за сложной эпидобстановки многие праздничные мероприятия и акции, запланированные со второго квартала, пришлось проводить в цифровом формате.

По его словам, в День Неизвестного солдата в регионе также запланировано большое количество мероприятий, которые будут проводить в смешанном формате, с учетом всех противоэпидемических норм.

"День Неизвестного солдата начнется с традиционного возложения цветов к мемориалам и памятникам военной истории. В рамках акции "Огонь Памяти" зажжется огонь не только у центральных мемориалов региона, где Вечный огонь негасим, но и в других населенных пунктах. <…> Среди акций, посвященных этому памятному дню, стоит отметить размещение в социальных сетях публикаций в рамках региональных онлайн-проектов "Марафон памяти" и "Письмо с фронта", - отметил вице-губернатор, добавив, что также в этот день в школах региона планируется провести уроки Памяти.

Кубань во время войны

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, в рамках которой оккупирован оказался юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.

С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.

День Неизвестного солдата в России отмечается ежегодно 3 декабря.