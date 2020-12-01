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Умерла Ирина Антонова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой

Глава государства ценил экспертное мнение президента ГМИИ имени А.С. Пушкина, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин хорошо знал президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирину Антонову, ценил ее экспертное мнение и глубоко соболезнует в связи с ее смертью.

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Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Печальное событие - умерла Ирина Антонова. Ее Путин очень хорошо знал, бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертное, глубочайшее знание, - отметил представитель Кремля. - И президент глубоко соболезнует в этой связи".

Он добавил, что в ближайшее время "будет направлена телеграмма соболезнования родным и близким Ирины Антоновой".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияАнтонова, Ирина АлександровнаУмерла Ирина Антонова
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