Путин выразил соболезнования в связи со смертью Антоновой

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин хорошо знал президента Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирину Антонову, ценил ее экспертное мнение и глубоко соболезнует в связи с ее смертью.

На эту тему

Об этом сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Печальное событие - умерла Ирина Антонова. Ее Путин очень хорошо знал, бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертное, глубочайшее знание, - отметил представитель Кремля. - И президент глубоко соболезнует в этой связи".

Он добавил, что в ближайшее время "будет направлена телеграмма соболезнования родным и близким Ирины Антоновой".