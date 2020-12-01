Онищенко рекомендовал россиянам не использовать КТ без назначения врача

"В общем популяционном облучении доля медицинского облучения доходит до 15,4%. И в этой цифре компьютерная томография составляет примерно половину. [Советую] как можно меньше пользоваться КТ, и даже в условиях пандемии не нужно поддаваться нездоровому любопытству и идти в частную клинику [с этой целью]. Только по назначению врача", - сказал Онищенко во вторник на онлайн-конференции, посвященной нормам радиационной безопасности как инструменту защиты населения.

Говоря в целом о профилактике распространения инфекции, он выразил надежду, что при соблюдении всех мер предосторожности России под силу остановить рост заболеваемости при минимально возможном ущербе для экономики.

"На сегодняшнее утро в Китае при огромном населении на ограниченной территории - всего 90 тыс. заболевших за год, у нас - уже 2 млн. Они носят маски, они выявляют больных на ранних стадиях, у них работает экономика. Все те меры, не дожидаясь вакцинации, нужно выполнять неукоснительно. То, что делают китайцы, нам по силам", - заключил Онищенко.