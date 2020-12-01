Родственники пропавших без вести в Карабахе просят российские власти помочь найти их

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Несколько десятков родственников пропавших без вести армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе во вторник передали в посольство РФ письмо с просьбой к российским властям помочь найти их. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

"Только Россия и президент Путин могут нам помочь, чтобы найти наших детей. Они воевали в Зангилане. Возможно, они пока еще живы, спрятались в лесах или находятся в плену", - заявил один из родственников и передал письмо представителю посольства РФ.

В воскресенье деятели культуры Армении обратились с аналогичной просьбой к посольству России, передав российским дипломатом соответствующее письмо.

В Армении уже несколько дней у здания правительства идут акции с требованием вернуть на родину армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.