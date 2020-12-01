СМИ: Хайнань ввел запрет на одноразовую продукцию из неразлагаемого пластика

ХАЙКОУ, 1 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань во вторник ввела запрет на производство, продажу и использование одноразовых предметов из неразлагаемого пластика. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" .

По его данным, новое правило в первую очередь касается пакетов и столовых приборов. Оно распространяется на товары с содержанием полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида, этилвинилацетата и полиэтилентерефталата. В соответствии с постановлением в дальнейшем власти намерены расширить список запрещенных предметов из пластика.

Как уточнила местная администрация, подобная мера - "один из показательных экспериментальных проектов, нацеленных на превращение Хайнаня в экологически чистую цивилизованную зону".

Согласно распространенному заявлению параллельно хайнаньские власти проводят планомерную работу по отказу от использования многих пластиковых вещей в правительственных учреждениях, государственных компаниях, школах и университетах. Параллельно руководство провинции стимулирует сокращение продаж таких изделий в крупных торговых центрах. Согласно подсчетам, благодаря соответствующей политике, местное правительство ежемесячно будет предотвращать появление пластикового мусора, весящего десятки и даже сотни тонн.

Одновременно власти стимулируют развитие массового производства экологически чистых заменителей, содействуя формированию эффективных цепочек поставок товаров из новых материалов. По официальным данным, на острове насчитывается семь предприятий, которые способны обеспечить спрос жителей провинции на одноразовую продукцию. Кроме того, правительство привлекает к проекту специалистов Академии наук Китая и экспертов нефтехимической корпорации "Синопек". Они участвуют в разработке нового сырья, которое, согласно прогнозам, уже к 2022-2023 годам позволит существенно сократить сферу применения пластиковых товаров в КНР.

Тем временем хайнаньская администрация продолжает проводить акции и общественные мероприятия, поощряя население постепенно отказываться от использования в быту различных видов пластика.

Борьба за экологию

С апреля власти Хайнаня приступили к постепенному вытеснению из повсеместного употребления одноразовой пластиковой продукции. В связи с этим на острове было запущено строительство нескольких фабрик, способных ежегодно производить десятки тысяч тонн различных товаров, утилизация и складирование которых не могут негативно отразиться на окружающей среде. Предполагается, что на первом этапе такая продукция будет немного дороже пластиковой, однако по мере наращивания масштабов производства она заметно подешевеет.

В январе китайское правительство запустило программу полного отказа от полимеров в ряде сфер бытового применения, к 2026 году они должны быть вытеснены новыми материалами. Согласно распоряжению властей, магазины, рестораны, аптеки и прочие многочисленные заведения крупнейших городов Китая уже в 2020 году должны отказаться от пластиковых упаковок, столовых приборов и соломинок для напитков.