В Краснодарском крае к 2025 году отремонтируют все воинские захоронения

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Все воинские захоронения, расположенные на территории Краснодарского края, планируют отремонтировать к 2025 году. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-губернатор края Игорь Чагаев.

"До 2025 года мы планируем все воинские захоронения, расположенные на территории Краснодарского края, привести в порядок, отремонтировать", - сказал он.

Он уточнил, что в этом году в рамках подпрограммы "Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" с помощью субсидий из краевого бюджета было восстановлено 106 воинских захоронений, ремонт еще восьми планируется завершить до конца года. На могилы нанесены более 4 тыс. имен погибших, установлено семь мемориальных знаков.

"Также 9 мая в торжественной обстановке был запущен новый объект "Вечный огонь", возведенный в селе Ванновское Тбилисского района, а 24 июня в городе-курорте Геленджик состоялась торжественная церемония открытия памятника особому штурмовому отряду десантников "Стоять насмерть", - добавил заместитель губернатора.

Кубань во время войны

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, в рамках которой оккупированным оказался Юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена только осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.

С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.