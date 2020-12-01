В Самарском университете начал работу юридический институт

САМАРА, 1 декабря. /ТАСС/. Юридический институт открылся во вторник в Самарском университете имени Королева на базе одноименного факультета и стал восьмым институтом в составе вуза. Как сообщили в пресс-службе образовательной организации, по результатам конкурса его возглавил бывший декан факультета, профессор и доктор юридических наук Артур Безверхов.

"Необходимость трансформации юридического факультета в юридический институт назревала уже давно: преподаватели и студенты активно занимаются наукой, здесь действует диссертационный совет, многие имеют юридическую практику. Такое преобразование позволит переосмыслить роль института - и в университете, и в Самарской области, и в России в целом - и поставить новые цели для развития", - цитирует пресс-служба ректора Самарского университета Владимира Богатырева.

Создание институтов на базе факультетов началось в Самарском университете в 2015 году. Планируется, что подразделения позволят сформировать единое научно-образовательное пространство, которое позволит внедрять в образовательный процесс элементы научно-исследовательской деятельности. Также институт обладает существенной хозяйственной самостоятельностью, что позволяет более оперативно реагировать на задачи учебного и научного плана, отметили в пресс-службе вуза.

После создания юридического института в структуре Самарского университета не осталось отдельных факультетов: все они либо включены в состав действующих, либо преобразованы в самостоятельные институты.