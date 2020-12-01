Чем кормить птиц и почему нельзя ходить на кладбище. Что ищут в "Яндексе" о зиме

"Яндекс" к началу календарной зимы определил самые популярные поисковые запросы, где фигурирует это время года. Пользователи, в частности, задавали вопросы о зиме и искали тематические мультфильмы и песни.
Запросы со словом "зима"
- Когда начнется зима?
- Куда поехать зимой?
- Как отрегулировать пластиковые окна на зиму?
- Чем кормить птиц зимой?
- Почему медведь зимой спит?
- Как связать шапку на зиму?
- Что такое розовая зима?
- Что посмотреть в Сочи зимой?
- Когда переобувать машину на зиму?
Запреты зимой
- Чем нельзя кормить синиц и голубей зимой?
- Что нельзя делать в это время года на водоемах?
- Почему нельзя включать кондиционер зимой?
- Почему зимой не стоит ходить на кладбище?
- Почему нельзя прогревать двигатель автомобиля?
- При какой температуре нельзя ходить зимой в школу?
- Почему зимой нельзя увидеть радугу?
Мультфильмы о зиме
- "Снежная королева"
- "Затерянные во льдах"
- "Сквозь снег"
- "Пусть идет снег"
- "Падал прошлогодний снег"
- "Зима в Простоквашино"
- "Снежные псы"
- "Снежные гонки"
- "Снежный ангел"
Песни о зиме
- "Маленькой елочке холодно зимой"
- "Кабы не было зимы"
- "Раз морозною зимой"
- "Зима-холода"
- "Зима-красавица"
- "Зима" ("Потолок ледяной")
- "Что такое зима?"
- "Русская зима"
- "Маленькой елочке не холодно зимой"
- "Зимушка-зима"
Песни с упоминанием снега и льда
- "Белым снегом" (народная песня)
- Goody — "Снежная королева"
- "Грибы" — "Тает лед"
- Филипп Киркоров — "Снег"
- ВИА "Пламя" — "Снег кружится"
- Майя Кристалинская — "А снег идет"
- GONE.Fludd — "Кубик льда"
- "Колыбельная медведицы" (песня из мультфильма)
- Марьяна Ро — "Снег"
- Михаил Муромов — "Яблоки на снегу"