Чем кормить птиц и почему нельзя ходить на кладбище. Что ищут в "Яндексе" о зиме

"Яндекс" к началу календарной зимы определил самые популярные поисковые запросы, где фигурирует это время года. Пользователи, в частности, задавали вопросы о зиме и искали тематические мультфильмы и песни.

Запросы со словом "зима"

Когда начнется зима?

Куда поехать зимой?

Как отрегулировать пластиковые окна на зиму?

Чем кормить птиц зимой?

Почему медведь зимой спит?

Как связать шапку на зиму?

Что такое розовая зима?

Что посмотреть в Сочи зимой?

Когда переобувать машину на зиму?

Запреты зимой

Чем нельзя кормить синиц и голубей зимой?

Что нельзя делать в это время года на водоемах?

Почему нельзя включать кондиционер зимой?

Почему зимой не стоит ходить на кладбище?

Почему нельзя прогревать двигатель автомобиля?

При какой температуре нельзя ходить зимой в школу?

Почему зимой нельзя увидеть радугу?

Мультфильмы о зиме

"Снежная королева"

"Затерянные во льдах"

"Сквозь снег"

"Пусть идет снег"

"Падал прошлогодний снег"

"Зима в Простоквашино"

"Снежные псы"

"Снежные гонки"

"Снежный ангел"

Песни о зиме

"Маленькой елочке холодно зимой"

"Кабы не было зимы"

"Раз морозною зимой"

"Зима-холода"

"Зима-красавица"

"Зима" ("Потолок ледяной")

"Что такое зима?"

"Русская зима"

"Маленькой елочке не холодно зимой"

"Зимушка-зима"

Песни с упоминанием снега и льда