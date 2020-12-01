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Чем кормить птиц и почему нельзя ходить на кладбище. Что ищут в "Яндексе" о зиме

Компания составила топы запросов к 1 декабря
© Александр Рюмин/ТАСС

"Яндекс" к началу календарной зимы определил самые популярные поисковые запросы, где фигурирует это время года. Пользователи, в частности, задавали вопросы о зиме и искали тематические мультфильмы и песни.

Запросы со словом "зима"

  • Когда начнется зима?
  • Куда поехать зимой?
  • Как отрегулировать пластиковые окна на зиму?
  • Чем кормить птиц зимой?
  • Почему медведь зимой спит?
  • Как связать шапку на зиму?
  • Что такое розовая зима?
  • Что посмотреть в Сочи зимой?
  • Когда переобувать машину на зиму?

Запреты зимой

  • Чем нельзя кормить синиц и голубей зимой?
  • Что нельзя делать в это время года на водоемах?
  • Почему нельзя включать кондиционер зимой?
  • Почему зимой не стоит ходить на кладбище?
  • Почему нельзя прогревать двигатель автомобиля?
  • При какой температуре нельзя ходить зимой в школу?
  • Почему зимой нельзя увидеть радугу?

Мультфильмы о зиме

  • "Снежная королева"
  • "Затерянные во льдах"
  • "Сквозь снег"
  • "Пусть идет снег"
  • "Падал прошлогодний снег"
  • "Зима в Простоквашино"
  • "Снежные псы"
  • "Снежные гонки"
  • "Снежный ангел"

Песни о зиме

  • "Маленькой елочке холодно зимой"
  • "Кабы не было зимы"
  • "Раз морозною зимой"
  • "Зима-холода"
  • "Зима-красавица"
  • "Зима" ("Потолок ледяной")
  • "Что такое зима?"
  • "Русская зима"
  • "Маленькой елочке не холодно зимой"
  • "Зимушка-зима"

Песни с упоминанием снега и льда

  • "Белым снегом" (народная песня)
  • Goody — "Снежная королева"
  • "Грибы" — "Тает лед"
  • Филипп Киркоров — "Снег"
  • ВИА "Пламя" — "Снег кружится"
  • Майя Кристалинская — "А снег идет"
  • GONE.Fludd — "Кубик льда"
  • "Колыбельная медведицы" (песня из мультфильма)
  • Марьяна Ро — "Снег"
  • Михаил Муромов — "Яблоки на снегу"
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