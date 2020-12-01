BioNTech и Pfizer подали заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в органы ЕС

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Германская фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer направили в Европейское агентство по лекарственным препаратам заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе BioNTech.

"Pfizer и BioNTech подали в понедельник, 30 ноября 2020 года, официальное заявление в Европейское агентство по лекарственным препаратам на получение условного разрешения на использование своей вакцины-кандидата BNT162b2 от COVID-19", - отмечается в сообщении.

В случае если Агентство по медикаментам ЕС придет к выводу, что преимущества вакцины-кандидата превосходят риски, связанные с защитой от COVID-19, оно порекомендует предоставить разрешение на применение препарата, которое потенциально может позволить использовать его в Европе до конца 2020 года. При этом указывается, что вакцина-кандидат будет оцениваться в соответствии со строгими стандартами качества, безопасности и эффективности, принятыми в Европейском агентстве по лекарственным препаратам.

"Сегодняшнее объявление знаменует собой еще одну важную веху в наших усилиях по выполнению обещания сделать все возможное для преодоления этого ужасного кризиса с учетом насущных потребностей общественного здравоохранения" - подчеркнул главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла. "С самого начала мы знали, что пациенты ждут, и мы готовы отправить дозы вакцины от COVID-19, как только это станет возможным благодаря получению потенциального разрешения", - добавил он.

"Как компания, расположенная в самом сердце Европы, сегодняшняя веха важна для нас, поскольку мы продолжаем стремиться обеспечить поставки по всему миру после потенциального одобрения BNT162b2", - заметил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин. "Мы продолжим работать с регулирующими органами по всему миру, чтобы обеспечить быструю доставку вакцины, если она получит одобрение, внося свой вклад в совместные усилия, позволяющие восстановить нормальный темп жизни в мире", - заключил он.

Ранее обе компании заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19. Новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе. 20 ноября BioNTech и Pfizer направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса.