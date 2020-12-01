Амурская область получит до конца года около 700 доз вакцины от коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Амурской области подали заявку на получение почти 700 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Партия должна прийти до конца 2020 года, сказал во вторник во время прямого эфира в своем Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов.

"До конца года ждем чуть менее 700 вакцин [от коронавируса], они тоже будут направлены на то, чтобы в первую очередь вакцинировать врачей", - сказал Орлов.

Кроме того, регион, по его словам, направил в федеральный центр запрос на получения вакцины для других групп населения, которые попадают в зону риска.

Ранее Амурская область уже получала вакцину от коронавирусной инфекции - около 50 доз были направлены медикам.

Режим повышенной готовности в регионе действует с 27 января. В октябре в регионе начали вводить второй этап ограничений, в частности, они касаются работы общепита в городах Благовещенск, Белогорск, Зея, Свободный, Тында и Шимановск. Введены ограничения на проведение культурных мероприятий учреждениями, подведомственным региональному Минкульту, запрещено проводить спортивные соревнования областного, всероссийского и международного уровней.

В Амурской области зарегистрировано 11 536 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 98 человек умерли.