Тест на коронавирус одного из членов Совфеда оказался положительным

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Тест на коронавирус одного из сенаторов оказался положительным по итогам исследования, проведенного перед пленарным заседанием Совета Федерации, которое пройдет в среду. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Тестирование прошел 131 сенатор. У 130 результат отрицательный, у одного - положительный", - сказал он.

По словам Тимченко, на сегодняшний день 145 членов Совфеда подтвердили свое присутствие на пленарном заседании в среду. "Из оставшихся порядка 20 сенаторов часть сейчас находится в командировке, часть - на самоизоляции в связи с возрастом, но есть и те, кто на больничном с разными заболеваниями", - добавил он.