Около 205 млрд руб. направят на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Порядка 205 млрд рублей будет направлено на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием в 2020-2023 годах. Об этом во вторник сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Хочу сказать, что у нас в общей сложности на реализацию проекта в федеральном бюджете выделено на 2020-2023 годы 205 млрд рублей. Это на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся младших классов", - сказал он, выступая на Всероссийской конференции "Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция".