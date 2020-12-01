Бывший сотрудник Букингемского дворца признался в краже ценностей на сумму $135 тыс.

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Помощник повара, работавший на кухне Букингемского дворца, признался в суде, что похищал из королевской резиденции ценности, чтобы сбывать их на интернет-аукционах. Как сообщила во вторник газета Daily Mail, общая стоимость 77 украденных им предметов может достигать £100 тыс. ($134 тыс. по текущему курсу).

При этом 37-летнему Адамо Канто удалось выручить за ворованные вещи лишь £7,8 тыс.. На торговой площадке EBay он за £350 ($470) продал орден Бани, полученный от королевы Елизаветы II нынешним королевским домоправителем вице-адмиралом Энтони Джонстоуном-Бертом. Альбом со снимками, сделанными в ходе банкета, устроенного Ее Величеством по случаю визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, Канто сбыл с рук за £1,5 тыс. фунтов ($2 тыс.).

В общей сложности он успел продать около половины украденных вещей, среди которых были подписанные фотографии внука Елизаветы II принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кейт, а также предметы из сувенирного магазина, работающего на территории дворца, который несколько месяцев в году открыт для посетителей. Выйти на след преступника полиции удалось, получив от EBay данные о владельце учетной записи, с помощью которой был продан орден Джонстоуна-Берта, пропажу которого тот заметил через два месяца после кражи.

Часть проданных ценностей удалось вернуть, однако некоторые могут оказаться навсегда утеряны. Канто, проработавший в королевской резиденции пять лет, признался, что начал воровать после начала весеннего карантина, когда к его обязанностям прибавилась уборка дворцовых помещений. Он также крал вещи своих коллег, которые те хранили на территории дворца в личных шкафчиках с рабочей одеждой.

Вестминстерский магистратский суд должен вынести решение по делу Канто в ближайшее время.