Кабмин утвердил план по реализации стратегии развития здравоохранения

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на ближайшие пять лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Ситуация с коронавирусом показала, какие дополнительные меры необходимы, чтобы повысить качество и эффективность медицинской помощи и чтобы каждый человек вовремя получал нужное ему лечение", - сказал председатель правительства. Он объявил, что "правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения на следующие пять лет".