Всероссийские проверочные работы пройдут очно в 2021 году

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы (ВПР) пройдут в очном формате в 2021 году. Об этом сообщается на странице Рособрнадзора во "ВКонтакте".

"Проведение ВПР в дистанционном формате не планируется", - говорится в сообщении. Отмечается, что расписание ВПР в школах в 2021 году будет определено в зависимости от эпидемиологической ситуации в России.

В Рособрнадзоре напомнили, что ВПР будут проведены весной в конце текущего учебного года. Однако если эпидемиологическая обстановка в стране не позволит провести проверочные работы в намеченные сроки, они могут пройти осенью в начале нового учебного года. В Рособранадзоре добавили, что, как и в 2020 году, для школ будет определен временной интервал проведения ВПР, внутри которого они самостоятельно сформируют график проверочных работ по разным предметам и классам.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.