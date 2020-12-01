Мурашко заявил, что в 17 регионах свободно менее 5% коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Резерв коек для пациентов с коронавирусом в 17 регионах России составляет менее 5%. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ. Наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург", - сказал министр.

Глава Минздрава РФ добавил, что около 21% из развернутых в России 276 тыс. коек для пациентов с коронавирусом на данный момент свободны.

"Всего в настоящее время развернуто 276 тысяч коек по стране. Количество свободных коек составляет 21%", - сообщил он.

Мурашко также заявил, что число пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации увеличилось.

"Хочу отметить, что количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц увеличилось", - сказал министр.

Мурашко уточнил, что свободные реанимационные койки имеются в достаточном количестве.

Амбулаторное лечение

Мурашко также отметил, что почти 80% пациентов с коронавирусом в России сейчас проходят лечение амбулаторно.

"На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 79% пациентов, в стационарных учреждениях находится в общей сложности 217 тыс. пациентов - это с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее - и 16 тыс. пациентов - это с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики", - сказал он.

Большинство регионов России начали обеспечивать амбулаторных пациентов с коронавирусом необходимыми лекарствами, сообщил глава Миндрава.

"Сегодня уже большинство регионов начали поставки и обеспечение непосредственно пациентам [необходимых лекарств]. Более 80% субъектов уже закрывают в полном объеме, но по 20 субъектам остается вопрос на контроле", - сказал он.

Помощь медикам

Мурашко также сообщил, что для помощи российским медикам в борьбе с пандемией к настоящему времени привлечено 10 тысяч автомобилей, прорабатывается также вариант использования в этих целях службы такси.

"Если я докладывал, что на прошлой неделе дополнительно привлеченных машин было порядка 8 тыс., дефицит мы видели на уровне 2,7 тыс. машин, то сегодня количество дополнительно привлеченного автотранспорта составляет 10 тыс., плюс дополнительно с [вице-премьером] Дмитрием Николаевичем Чернышенко совместно с регионами отрабатывается привлечение службы такси для работы с медицинскими работниками на амбулаторном этапе", - сказал Мурашко.

Завершена поставка вакцин против гриппа во все субъекты РФ, добавил Мурашко.