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Попова заявила, что от гриппа в России привиты уже 46% населения

Глава Роспотребнадзора рассчитывает, что вакцинация населения завершится в середине декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от гриппа уже прошли 46% населения России. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Хочу обратить внимание, что случаи гриппа в стране пока единичны. <...> К сожалению, пока что нам не удалось достигнуть показателя привитости населения от гриппа в 60%. На сегодняшний день этот показатель составляет 46% от общей численности населения", - сообщила она.

Попова рассчитывает, что вакцинация населения России от гриппа завершится в середине декабря.

Теги
РоссияПопова, Анна Юрьевна
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