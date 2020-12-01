Попова: массовые мероприятия в нынешней эпидемической ситуации недопустимы

"По ограничительным мероприятиям в регионах - во всех субъектах РФ введен обязательный масочный режим. Практически во всех субъектах введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 23:00 до 06:00", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова отметила, что в некоторых субъектах это требование даже усилено. "В ряде субъектов - с 22:00, в ряде - с 21:00, что, безусловно, дает свой эффект", - пояснила она. Она добавила, что также выросло число регионов, где установлены ограничительные мероприятия для лиц 65 лет и старше, в отношении которых требования по самоизоляции стали обязательными.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин 10 ноября усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года. Так, в заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 мск до 06:00 мск. Аналогичные требования действуют в Санкт-Петербурге и ряде других городов.

Попова также призвала ограничить праздничные мероприятия на Новый год в регионах со сложной ситуацией с коронавирусом.