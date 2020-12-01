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Роспотребнадзор готовит методические рекомендации проведения новогодних праздников

Глава ведомства Анна Попова призвала россиян не забывать, что во время новогодних поездок существует большой риск заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных правил по профилактике коронавируса при осуществлении разных работ и услуг и готовит рекомендации по проведению новогодних праздников в условиях пандемии. Об этом заявила во вторник глава ведомства Анна Попова.

"Учитывая, что основная часть заболевших - это заболевшие в возрасте трудоспособном и люди работающие, нами подготовлен проект санитарных правил. <...> У нас наступил декабрь, это предновогодний период более тесного общения людей. Мы готовим методические рекомендации", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Попова призвала граждан РФ не забывать, что во время новогодних поездок существует большой риск заражения инфекцией.

Теги
РоссияПопова, Анна Юрьевна
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