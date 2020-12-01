Ректор МГИМО опроверг информацию об отчислении иностранных студентов из вуза

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) не отчислял иностранных студентов, они продолжают заниматься дистанционно. Об этом заявил во вторник ректор вуза Анатолий Торкунов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я даже пытался посмотреть сегодня сообщения, о которых вы говорите (о массовом отчислении иностранных студентов из вузов РФ - прим. ТАСС), но не нашел ни одного подтверждения по конкретным вузам. Должен прямо сказать, что ни по нашему вузу, ни по тем вузам, с которыми мы тесно общаемся, МГУ в частности, такой информации нет. Занятия с иностранными студентами, которые находятся на родине, идут в дистанционном режиме", - сказал он.

Торкунов добавил, что практически каждый день администрация и преподаватели общаются с иностранными студентами, чтобы узнать об их пожеланиях, замечаниях по организации учебного процесса. "Недавно мы провели для всего первого курса большой, глубокий социологический опрос относительно организации дистанционного обучения. Пока у нас нет серьезных оснований для тревоги, - продолжил он. - Естественно, ребята скучают, хотят заниматься в очном режиме. <...> Дистанционный режим полноценной студенческой жизнью назвать нельзя, но у нас нет ни одного примера, который связан с уходом иностранных студентов по собственному желанию, тем более каких-то отчислений, инициатором которых выступала бы администрация".

Ректор МГИМО также сообщил, что в вузе обучаются почти 1,5 тыс. студентов из-за рубежа. Причем многие участники совместных магистерских программ сейчас находятся на родине из-за пандемии коронавируса, отметил он. "Надеюсь на изменения позитивные, что следующий год они будут находиться здесь. Наших обычных студентов, которые постоянно учатся на бакалавриате, магистратуре, около 1,2 тыс. Так что это большой, огромный контингент почти из 70 стран. Мы очень рассчитываем, что в условиях пандемии мы его полностью сохраним и даже нарастим в будущем году", - заключил Торкунов.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков опроверг информацию о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов.

Ситуация со студентами

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре проверить появившуюся в СМИ информацию об отчислении из российских вузов иностранных студентов, которые не могут посещать занятия в условиях пандемии.

Как ранее сообщал Telegram-канал Mash, иностранных студентов начали отчислять из российских университетов, поскольку они не присутствуют на занятиях. Уточнялось, что 2 000 учащихся обратились к правительству РФ с просьбой пустить их в страну для очного обучения. Кроме того, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников направил письменное обращение (имеется у ТАСС) в адрес вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой с просьбой помочь иностранным студентам, обучающимся в вузах РФ, вернуться в Россию.

В свою очередь в Минобрнауки заявили, что российские университеты сохранят бюджетные места за иностранными студентами, которые не могут въехать в РФ из-за ограничений и испытывают сложности с удаленкой.