Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционное обучение, сообщил во вторник глава ведомства Сергей Кравцов на онлайн-конференции Общественной палаты РФ "Цифровизация образования: угрозы или возможности".

"Никаких планов перевода школьников на дистанционное обучение ни в Москве, ни в другом регионе нет", - сказал Кравцов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 63,3 млн человек, более 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 322 056 случаев заражения, выздоровели 1 803 467 человек, умерли 40 464. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.