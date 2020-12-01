Осторожно — родители! Как правильно общаться в школьных онлайн-чатах

Родительские беседы в Сети часто становятся местом для перепалок и оскорблений. В них разгораются ссоры, которые из виртуальной переходят в реальную жизнь, и как мы увидели в этом году — с весьма трагичными последствиями. Тролли, провокаторы и агрессоры — как не попасть в их ловушку и самому сохранить невозмутимость? Что делать, если стали свидетелем скандала? Как общаться, чтобы не спровоцировать конфликт? Расспросили об этом экспертов и выделили главные правила

Учитывайте особенности онлайна Любой чат — площадка для обсуждения, поэтому неудивительно, если мнения участников расходятся и люди могут оказаться на грани конфликта. При этом в онлайне человек может повести себя иначе, чем в реальной жизни, отмечают эксперты. Если он верит, что за оскорбления в Сети ему ничего не будет, вероятность негативного поведения выше.

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"Срабатывает эффект растормаживания, люди более ярко выражают свои эмоции, как позитивные, так и отрицательные, — объясняет кандидат психологических наук, руководитель проекта по психологической поддержке подростков и их родителей, сталкивающихся с агрессией в Сети, "Страна троллей или нет" НП СРДП "Перекресток Плюс" Александра Бочавер. — Вряд ли в обычной жизни мы скажем незнакомцу: "обнимаю", "подержите меня на ручках". То же касается агрессии — на форумах и в чатах менее сдержанны в ее проявлении. В итоге в какой-то момент акцент с детского обучения смещается в сторону личных потребностей в самоутверждении, снятии напряжения, эмоциональной разрядке. Желающих высказаться тоже больше, среди них даже те родители, кто не посещает очные собрания в школе и имеет об образовательном процессе лишь смутное представление". Вполне возможно, что завтра вам придется встретиться с оппонентом лично. Как вы будете вести себя? А какой реакции ожидаете от других родителей? Как может измениться отношение к вам и вашему ребенку из-за этого конфликта? Если задать себе эти вопросы, будет проще сохранять дистанцию и уважительное отношение к собеседнику. Если же вы сами чувствуете себя объектом агрессии или угроз, лучше удостовериться, что вы не ошиблись. "В телефонном разговоре по сравнению с личной встречей теряется 80% информации, — говорит кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. — В письменном общении — еще больше. Без жестов, интонации, мимики сложнее правильно донести свою мысль, а еще в конфликте все мы искажаем позицию оппонента, это естественный процесс. В итоге оскорбления можно увидеть даже там, где их нет. Конструктивность общения зависит от того, насколько я могу от этих искажений отказаться и постараться быть объективным". Не стоит забывать, что погасить конфликт в чате иногда сложнее, чем обычный. То же родительское собрание ограничено по времени и его контролирует учитель. Общение в чате — непрерывное, участников больше, а модератора иногда нет. Хорошо, если разрешить спор удастся с помощью школьной администрации, но дело может дойти до полиции и суда. "Использование "языка вражды" в непубличном пространстве может быть квалифицировано по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях ("Оскорбление"), — объясняет научный сотрудник Лаборатории образовательного права НИУ ВШЭ Надежда Княгинина. — Эта норма может быть применена, если, например, один из родителей с использованием нецензурной брани унизил честь и достоинство другого. Сообщение в мессенджере является доказательством такого правонарушения. Если в течение трех месяцев оскорбленный подаст заявление в полицию, то виновник может быть оштрафован на сумму от одной до трех тысяч рублей. За серьезные угрозы убийства или нанесения тяжкого вреда здоровью предусмотрена уголовная ответственность по статье 119 УК РФ. Если кто-то из родителей воспринимает угрозы в родительском чате как реальные и исполнимые, а не просто высказанные в пылу спора и оскорбительные, он также может заявить об этом в полицию".

Даже агрессор, который получает удовольствие от того, что он все обесценил, вряд ли сможет признаться в том, что ему стало лучше, — говорит заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ Римма Чиркина. — Сработает элемент внутренней коррекции: он будет сравнивать эффект этого удовольствия с тем отношением, которое неизбежно возникнет у людей к нему

Не давайте указаний и оценок В уважительном общении недопустим переход на личности: обращение на "ты", упреки, обвинения или оценка. При этом психологи не рекомендуют оценивать собеседника не только в негативном ключе, но иногда и в положительном. Даже слова одобрения могут восприняты неверно и вызвать враждебность, предупреждает Римма Чиркина. Запрещенным приемом также считается ирония и сарказм, когда человек говорит: "Ну ты молодец". Все понимают контекст, и даже если адресат не может придраться к словам, они могут вызвать гнев или обиду. "Если чувствуете, что вас провоцируют, не стоит отвечать сразу, потому что это всегда будет ответ, продиктованный эмоциями, — говорит Римма Чиркина. — Даже в случае лобовой атаки нужно себя удержать. В виртуальном формате можно спокойно прервать коммуникацию. Скажите себе "стоп", отдышитесь и отвлекитесь на что-то, а потом заново прочтите написанное. На агрессию можно ответить так: "Я сделаю вид, что я этого не читал" или "Я вас прошу, удалите, пожалуйста, это сообщение, потому что такой тон в нашей группе недопустим". Можно написать в личку: "Мне были неприятны ваши слова, давайте решим это и не будем втягивать других в конфликт". Попытка вежливого разговора не всегда может привести к желаемому результату. Неизвестно, как отреагирует собеседник, но защитить себя от дальнейшей агрессии всегда важно.

"В групповой динамике есть точка невозврата, — говорит семейный психолог Наталья Панфилова. — Если позволить агрессии существовать довольно долго, то тогда разгон и выпячивание нездоровых проявлений будет возрастать. Поэтому надо притормаживать на подступах". Опасно давать людям прямые советы, что им делать, а что — нет. Это всегда воспринимают в штыки, поэтому избегайте назидательного, приказного тона и любой позиции свысока. "Если вам кажется, что другие родители не понимают элементарных вещей, не надо писать: "Хватит материться", "Какое вы имеете право?", "Ты что, самый умный?" — поясняет Римма Чиркина. — Просто скажите, что есть такие-то варианты, давайте обсуждать. Если беспокоит мат, тоже есть вежливые формы обращения: "Давайте применять только нормативную лексику". Используйте преимущества переписки для того, чтобы быть более дипломатичным. В чате необязательно давать мгновенный ответ, его всегда можно обдумать, выбрать правильные слова, да и сам процесс набора текста снижает градус эмоций. "Прежде чем вступать в конфликт, нужно задать себе вопрос: "Зачем он мне?" — объясняет Лариса Овчаренко.

— Помните, что всегда есть люди, которым просто нужна ссора. Как Портос у Дюма: я дерусь, потому что я дерусь. Может ситуация не стоит того, чтобы с таким человеком вступать в коммуникацию? Зачем это надо? У него все равно впереди идут эмоции, конструктивно с ним ничего не решить

Вмешивайтесь в чужой конфликт осторожно Что делать, если назревает конфликт и вы хотите его остановить? Универсального совета тут нет, все зависит от ситуации, но психологи советуют учитывать риски. Включение новых участников может привести не к погашению, а разрастанию конфликта. "Если идет яростный спор, подключаются те, кто даже и не собирался, — считает Наталья Панфилова. — Это как драка на улице: кто-то пытается разнимать, но если прилетает и ему, то он тоже может вступить в драку и начать агрессировать. В словесной перепалке всеобщее хамство и оскорбления может остановить только модератор, временно заблокировав пользователей или закрыв чат. Как правило, этого бывает вполне достаточно, чтобы люди угомонились и даже извинились друг перед другом". В роли миротворца можно выбрать одну из стратегий. Предложите перенести обсуждение ("Давайте вернемся к этому вопросу, когда к нам присоединится учитель, или устроим видеоконференцию…" ) или деликатно напомните про правила чата и для чего он создан. Менее эффективный вариант, но он все же может сработать на этапе зарождения конфликта — задать новую тему ("Подскажите, а где вы покупали…", "Напомните задание…"). "Если у вас есть опыт, когда ваше вмешательство примиряло и вносило разумную ноту, то почему бы не попытаться и в этот раз, — считает Римма Чиркина. — Но если гарантий никаких, можно обратиться в личку. Очень хорошо действует, даже если вы не близки с человеком, но видите, что он дрейфует в сторону конфликта, предложение помощи ("Я могу чем-то помочь?"). Можно деликатно высказать свое мнение ("Мне кажется, что…"). Но при этом писать лучше тому человеку, которого вы считаете правым, даже если раньше вы с ним по каким-то вопросам расходились ("Не всегда с вами согласен, но в этой ситуации считаю, что в ваших словах больше справедливости. Давайте подумаем, как можно переубедить другую сторону").

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Для решения конфликтов существуют школьные и территориальные службы примирения, к помощи которых можно прибегнуть. Именно после разговоров с медиатором человек может посмотреть на ситуацию со стороны и трезво оценить последствия скандала. "Есть вещи, которые родители осознают, только перенеся ситуацию на детей, — подчеркивает Римма Чиркина. — Поэтому медиаторы первым делом задают вопрос: что вы хотите для своего ребенка? После этого проще объяснить взрослому, что агрессия ни к чему хорошему не приводит. Что совершенно непозволительно втягивать в конфликты детей: рассказывать, что было в чате, комментировать это и давать указания, как общаться с одноклассниками. Серьезная ссора — эмоционально страшное переживание даже для взрослых. А как быть детям — и ребенку агрессора, и пострадавшего родителя? Часто приходится уже с психологом возвращать их в нормальное состояние и прорабатывать травму". Установите правила и выберите главного Информация в Сети часто воспринимается с искажениями, поэтому идеальный вариант — установить правила, которые помогут исключить недопонимание. В этом списке нужно озвучить то, что разрешено делать в чате, а что — нет. Идеально, если сформулировать правила удается еще на начальной стадии. В качестве шаблона можно использовать нормы общения на форумах и адаптировать их под свою тематику и задачи. Если среди участников будут несогласные, спорные пункты выносятся на голосование и при необходимости корректируются. Участникам должно быть ясно, для чего создается группа (только для информирования или обсуждения тоже?), какие формулировки и лексика недопустимы, есть ли временные ограничения (например, можно запретить ночные переписки), что будет за вброс фейковой информации. Здесь же — допустимы ли смайлы, открытки и голосовые сообщения.

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