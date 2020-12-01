{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умерла Ирина Антонова

Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище

Прощание с президентом ГМИИ имени А.С. Пушкина пройдет в закрытом формате

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирину Антонову, которая умерла 30 ноября в возрасте 98 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище.

На эту тему
"Совершила переворот в музейном деле". Соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея во вторник. 

"Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими - матерью и мужем", - сказали в музее.

Прощание с ней состоится в закрытом формате. "В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прощание состоится в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияАнтонова, Ирина АлександровнаУмерла Ирина Антонова
В СК опровергли проверку по высказываниям Навального
Официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что Следственный комитет всегда оперативно информирует общественность обо всех значимых доследственных проверках и уголовных делах, находящихся в производстве ведомства
Читать полностью