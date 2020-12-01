Ирину Антонову похоронят на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирину Антонову, которая умерла 30 ноября в возрасте 98 лет, похоронят на Новодевичьем кладбище.

"Совершила переворот в музейном деле". Соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея во вторник.

"Ирина Александровна, согласно ее желанию, будет похоронена на Новодевичьем кладбище рядом со своими близкими - матерью и мужем", - сказали в музее.

Прощание с ней состоится в закрытом формате. "В связи со сложной эпидемиологической ситуацией прощание состоится в закрытом формате в музее в узком кругу близких людей", - сказали в пресс-службе.