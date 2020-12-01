Власти Москвы выделили почти 130 млн рублей на бесплатные перевозки врачей на такси

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 128,4 млн рублей на бесплатные перевозки медицинских работников на такси. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Из резервного фонда правительства Москвы будет выделено 128,4 млн рублей для компенсации затрат на организацию перевозок медицинских работников на такси. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что с мая 2020 года, в рамках борьбы с распространением ковида, за счет бюджета Москвы была организована бесплатная перевозка медицинских работников на такси для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому.

"С 16 мая по 31 июля 2020 года в среднем было задействовано 300 транспортных средств ежедневно, с 1 августа по 30 августа - 100 транспортных средств. Осенью количество машин было вновь увеличено до 300 в день. Одна машина совершает до 50 рейсов в день", - сообщили в пресс-службе.

Организатором перевозок, осуществлявшим взаимодействие с таксомоторными компаниями, был определен ГУП "Московский метрополитен".

В новость были внесены изменения (15:16 мск) — добавлены подробности по тексту.