Попова назвала "совершенно очевидной" грядущую победу над коронавирусом

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Коронавирус точно будет побежден, заявила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"COVID-19 мы победим, это совершенно очевидно", - сказала она на открытии Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом при ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 63,3 млн человек, более 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 322 056 случаев заражения, выздоровели 1 803 467 человек, умерли 40 464. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.