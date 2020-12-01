Почти 50 санаториев Кубани развернули программы реабилитации для переболевших COVID-19

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Санатории Краснодарского края разработали специальные курсы реабилитации для восстановления после заболевания коронавирусом. Такие программы уже работают в 47 здравницах, они включают в себя постоянное медицинское наблюдение, а также набор процедур, основанный на профиле санатория, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"47 кубанских здравниц развернули программы реабилитации после коронавируса <…> Большинство здравниц расположены на побережье или в предгорных районах: в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Краснодаре, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что реабилитационные курсы включают постоянное медицинское наблюдение, а также набор процедур, составленных в соответствии с профилем санатория - таких как кислородные коктейли, озонотерапия, лечебные ванны, фитотерапия. Также обязательная часть курса реабилитации - лечебная физкультура, упражнения по восстановлению дыхательной активности.

"Сегодня важно предусматривать восстановительные услуги. Особенно они необходимы тем, кто тяжело переболел коронавирусом. Думаю, что максимальное количество санаториев Краснодарского края сможет быстро перестроиться на эту работу. Со своей стороны, мы проработаем региональную программу поддержки таких здравниц, посмотрим, нужна ли им финансовая поддержка, чтобы услуги были доступными жителям", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Всего в регионе работают около 200 санаториев и пансионатов с лечением. Сейчас это составляет более 20% от коечной мощности всех здравниц России.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 году Кубань приняла более 10,2 млн гостей. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.