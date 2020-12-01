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Пандемия COVID-19

Спецсоветник ООН: наука не доказала, что вакцина от туберкулеза может защитить от COVID-19

Специальный советник Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин отметил, что пока "единственным лечением являются антитела"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Эффективность противотуберкулезной прививки БЦЖ в качестве профилактической меры от коронавируса не подтверждена научно. Об этом в интервью ТАСС заявил специальный советник Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин.

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"Идут научные работы. Но до сих пор нет серьезного научного подтверждения, которое позволило бы считать прививку БЦЖ эффективной профилактикой", - сказал он.

"На мой взгляд, сейчас и для 2021 года или первых его месяцев единственным лечением являются антитела", - добавил Казачкин.

После начала всемирной эпидемии коронавируса биологи и медики всех стран мира приступили не только к разработке вакцины от SARS-CoV-2, но и к изучению действия уже существующих прививок от других болезней на COVID-19. Некоторое время ученые возлагали надежды на то, что вакцина БЦЖ, защищающая человека от туберкулеза, может снижать вероятность заражения или развития тяжелых последствий от коронавирусной инфекции.

Теги
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