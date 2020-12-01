В ООН заявили, что около 1,7 млн с ВИЧ находятся в Восточной Европе и Центральной Азии

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Около 1,7 млн ВИЧ-инфицированных сейчас находятся в Восточной Европе и Центральной Азии, 85% от этого числа - в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил специальный советник Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин.

Отвечая на вопрос об успехах в борьбе с распространением ВИЧ в регионе, спецсоветник отметил, что заболевание еще годами будет с человечеством. "Но надежда есть, и каждый год она увеличивается, что мы достигнем где-то в 2030 году - в нескольких странах раньше, в нескольких странах позже - такой ситуации, что эпидемия не будет более угрозой для общественного здравоохранения", - добавил он.

"Но в Восточной Европе и Центральной Азии пандемия ВИЧ, СПИДа и туберкулеза, потому что они совместно действуют, остается серьезной угрозой для общественного здравоохранения. Вместе с Ближним Востоком это единственный регион, где эпидемия еще продолжает нарастать, и этот рост остается самым быстрым в мире, - сказал Казачкин. - По оценке Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу (UNAIDS), в регионе сейчас 1,7 млн людей с ВИЧ-инфекцией и 170 тыс. новых инфицированных в год".

По его словам, 85% приходится на Россию. "В других странах практически нет роста числа инфицированных, есть какая-то стабильность, даже очень маленькое снижение, но в Российской Федерации рост продолжается, хотя скорость роста уменьшилась в последние годы, что является достаточно хорошим признаком", - добавил представитель UNAIDS.

Снижение на глобальном уровне

Казачкин отметил, что на глобальном уровне за последние 10-15 лет число новых случаев инфицирования и смертей от ВИЧ снизилось где-то на 40%. В регионе Восточной Европы и Центральной Азии, указал он, смертность от этой инфекции стабильна.

"Здесь туберкулез и ВИЧ вместе действуют, потому что первой причиной смерти у людей с ВИЧ-инфекцией является туберкулез. А вообще это регион с высокой угрозой туберкулеза. Хотя число новых случаев заболевания туберкулезом серьезно уменьшилось и в Российской Федерации, и во всем регионе, в то же время растет количество или процент резистентных форм туберкулеза, - пояснил спецсоветник ООН. - Их очень трудно лечить, и смертность большая. А у людей с ВИЧ-инфекцией, и главным образом из уязвимых групп, например лиц, употребляющих наркотики, туберкулез часто является именно резистентным".

По данным Казачкина, в регионе около 15% новых случаев туберкулеза выявляется среди людей с ВИЧ-инфекцией, "а эта цифра была где-то 7-8% десять лет тому назад".

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был учрежден в 1988 году в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения и решением Генеральной Ассамблеи ООН. Ежегодно по всему миру 1 декабря проходят мероприятия, нацеленные на повышение осведомленности населения о СПИДе и ВИЧ.