Попова заявила, что в России есть прототипы вакцины от ВИЧ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Несколько российских научно-исследовательских центров, среди которых Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", разрабатывают вакцину от ВИЧ. Об этом заявила журналистам во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины, - сказала она. - Научно-исследовательский центр "Вектор" имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в РФ имеют свои прототипы". Попова отметила, что РФ "достаточное количество лет" участвует в разработке вакцины от ВИЧ.

Глава Роспотребнадзора уверена, что РФ использует все возможности, имеющиеся у нее, для завершения создания собственной вакцины против ВИЧ.