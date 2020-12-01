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Попова заявила, что в России есть прототипы вакцины от ВИЧ

По словам главы Роспотребнадзора, в частности, разработкой такой вакцины занимается научно-исследовательский центр "Вектор"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Несколько российских научно-исследовательских центров, среди которых Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", разрабатывают вакцину от ВИЧ. Об этом заявила журналистам во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины, - сказала она. - Научно-исследовательский центр "Вектор" имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в РФ имеют свои прототипы". Попова отметила, что РФ "достаточное количество лет" участвует в разработке вакцины от ВИЧ.

Глава Роспотребнадзора уверена, что РФ использует все возможности, имеющиеся у нее, для завершения создания собственной вакцины против ВИЧ.

Теги
РоссияПопова, Анна Юрьевна
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