Роспотребнадзор подал в суд на организаторов концерта Басты в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор передал в суд материалы о нарушении эпидемиологических требований на массовом концерте, прошедшем в одном из российских городов в минувшие выходные. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора России Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"Ситуация, которая имела место в одном из городов РФ в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия развлекательного центра. Материалы переданы в суд. Это, конечно, недопустимо в такой сложной эпидситуации проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, которые и участвуют в таких мероприятиях, и вместе с тем могут принести инфекцию и домой, и на рабочие объекты", - сказала она.

Ранее Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения концерта на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса.

В "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга 27 и 28 ноября проходили концерты Басты (Василия Вакуленко). В соцсетях пользователи сообщали, что во время мероприятия не соблюдались действующие ограничения, в частности социальная дистанция.