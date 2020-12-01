Прокуратура организовала проверку после загрязнения реки Иж в Удмуртии

ИЖЕВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Удмуртии проверит обстоятельства, которые привели к загрязнению реки Иж в районе улицы Магистральной в Ижевске, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой Удмуртской Республики организована проверка по факту загрязнения реки Иж в районе улицы Магистральной города Ижевска", - сказано в сообщении. Отмечается, что в акватории реки обнаружены маслянистые пятна.

На сайте Минприроды Удмуртии сообщается, что сотрудники министерства совместно со специалистами управления Росприроднадзора провели обследование реки.

"Лабораторией управления Минприроды Удмуртии отобраны пробы воды на содержание нефтепродуктов на выпусках в реку Иж, а также выше и ниже по течению. Результаты анализа отобранных проб будут направлены в Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для проведения проверки", - сообщили в министерстве.