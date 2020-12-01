В Москве за безопасностью на зимних водоемах следят около 100 сотрудников МЧС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Безопасность на водных объектах Москвы со становлением льда обеспечивают около 100 сотрудников МЧС и порядка 1,1 тыс. добровольцев. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Порядка 100 сотрудников московского пожарно-спасательного гарнизона начали патрулирование водных объектов столицы в связи со становлением льда", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что с понижением температуры воздуха на водоемах столицы началось ледообразование. Вместе с этим возрастают риски происшествий. В основном речь идет о риске провалиться под неокрепший, тонкий лед для людей и техники. Усугубляется ситуация и тем, что выход на лед осуществляется в запрещенных для этого местах. Для предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водоемах Москвы проводятся профилактические рейды в прибрежной зоне, ведется информирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах.

Кроме того, как отметили в МЧС, в особо опасный период группировка сил и средств будет увеличена, а к патрулированию с воздуха зон зимнего отдыха людей присоединятся беспилотные летательные аппараты. "Также определены маршруты патрулирований, привлекаемых общественных и других организаций для обеспечения безопасности на водоемах в зимний период. Всего в Москве 105 маршрутов патрулирований и постов, где будут задействованы порядка 1,1 тыс. добровольцев", - добавили в пресс-службе.

Как подчеркнули в ГУ МЧС, особое внимание уделяется тому, чтобы дети не оставались у водоемов без присмотра взрослых. В течение прошлой зимы почти 700 детей до 14 лет были обнаружены на водоемах без сопровождения старших.

Вспомогательным инструментом профилактической работы выступает бесплатное мобильное приложение "МЧС России", отметили в ведомстве. Сервис доступен для скачивания с октября 2020 года. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации, будет полезно как в быту, так и на отдыхе. В приложении пользователю доступен вызов службы спасения, а также определение геолокации, которой он может поделиться в случае необходимости. Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.