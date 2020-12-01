Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова сделала этот музей одним из наиболее известных центров просвещения. Об этом говорится в телеграмме замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева коллегам, родным и близким Антоновой, которая умерла 30 ноября на 99-м году жизни.

Он отметил, что Ирина Александровна была замечательным ученым-искусствоведом, выдающимся представителем отечественного и мирового музейного сообщества. "Это невосполнимая утрата для родных и близких, для российской культуры, для всех нас", - добавил замглавы СБ России.

"На протяжении многих десятилетий судьба Ирины Александровны Антоновой была неразрывно связана с ГМИИ им. А. С. Пушкина, который во многом благодаря ей стал одним из наиболее известных центров искусства, образования и просвещения, - подчеркивает Медведев. - Благодаря таланту и невероятной энергии Ирины Александровны в музее регулярно проходили выставки, представлявшие широкой публике подлинные шедевры мирового искусства. Удивительное разнообразие коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина, которая и сегодня привлекает миллионы посетителей, - во многом именно ее заслуга".

По словам замглавы СБ РФ, Антонова "проявила себя и как яркий общественный деятель, осуществляла проекты, которые вызывали большой интерес у всех ценителей искусства".

"Всегда с теплотой вспоминаю свое личное общение с Ириной Александровной, ее интеллигентность, обаяние и безграничную эрудицию", - говорился в телеграмме. Медведев попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Антоновой. "Мы навсегда сохраним память об этом широко образованном, талантливом и неравнодушном человеке", - заверил он.