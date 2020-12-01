Скворцова сообщила, что вспышек коронавируса на АЭС и других значимых объектах не было

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вспышек инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией, на атомных электростанциях и других значимых объектах инфраструктуры в РФ, благодаря предпринятым противоэпидемическим мерам, зафиксировано не было. Об этом сообщила во вторник глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Важно отметить особый противоэпидемический режим, который был введен на всех стратегических объектах государственных корпораций "Росатом" и "Роскосмос". Благодаря этому за период эпидемии не было допущено инфекционных вспышек на атомных электростанциях и других значимых для функционирования страны объектах. Работа всех этих объектов продолжалась бесперебойно", - сказала Скворцова.

Глава ФМБА также отметила, что средний ежедневный темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции на территориях в введении ФМБА составляет 1%. "В том случае, если на какой-то территории мы видим ускорение распространения инфекции, сводные методологические бригады ФМБА направляются в течение 24 часов на эту территорию для выявления скрытых резервов и оказания методологической помощи", - сказала она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 322 056 случаев заражения, выздоровели 1 803 467 человек, умерли 40 464. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.