В суд Москвы поступил протокол на детский хоспис за нарушение оборота наркотиков

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Административный протокол в отношении детского хосписа поступил в Зюзинский суд Москвы за нарушение правил оборота наркотических средств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 6.16 КоАП РФ ("Нарушение правил оборота наркотических средств"), составленный в отношении благотворительного медицинского частного учреждения (БМЧУ) "Детский хоспис", - сказали в пресс-службе. По этой статье учреждению грозит штраф до 400 тыс. рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В суде не уточнили название хосписа. Однако ранее соучредитель благотворительного фонда "Дом с маяком" и директор хосписа Лида Мониава заявила на своей странице в Facebook, что в органы, контролирующие оборот наркотиков, была подана жалоба из-за выписывания пациентам наркотических средств. Она также добавила, что сотрудникам хосписа вменяется нарушение порядка оборота наркотических средств по статье 6.16 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. По словам Мониавы, это уже вторая проверка. Первую провела служба опеки у нее дома, не обнаружив нарушений.