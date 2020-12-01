Экс-президента РАН Владимира Фортова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Российской академии наук (РАН), академик Владимир Фортов, который умер в воскресенье на 75-м году жизни во время лечения от коронавирусной инфекции, будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве 2 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте Объединенного института высоких температур РАН (ОИВТ РАН), научным руководителем которого являлся Фортов с 2017 года.

"Среда, 2 декабря 2020 года, с 10:00 до 13.00, зал ул. Маршала Тимошенко, 25, будет панихида, будет отпевание. Затем Новодевичье кладбище", - говорится в сообщении. Ограничений по посещению пока нет.

Фортов родился 23 января 1946 года в Ногинске Московской области. Окончил МФТИ. В 1987 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1991 году - действительным членом РАН.

В 2013-2017 годах был президентом РАН. Его основные работы посвящены физике колебаний и волн, экстремальным состояниям вещества. Написал более 30 монографий и свыше 900 научных статей.